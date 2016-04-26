Джаафари: Завершающийся раунд межсирийских переговоров был конструктивным и полезным

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Второй раунд межсирийских переговоров в Женеве, который завершается 27 апреля, был конструктивным и полезным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель страны при ООН Башар Джаафари.

"Раунд был конструктивным и полезным, - сказал он по итогам встречи со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. - Завтра мы покидаем Женеву, как это было изначально согласовано с ООН".

По его словам, на встрече с эмиссаром международного сообщества была вновь поднята тема борьбы с терроризмом.

"Мы указали де Мистуре и его команде на наши обеспокоенности по поводу попыток государств, спонсирующих терроризм, и работающих на них террористических организаций подорвать мирное разрешение (конфликта) через нарушения режима прекращения огня путем совершения терактов, которые приводят к гибели большого числа мирных граждан в различных частях Сирии", - добавил он.

При этом сирийский дипломат отметил, что это была последняя встреча правительственной делегации с эмиссаром ООН в рамках стартовавшего 13 апреля второго раунда переговоров, призванных положить конец длящейся более 5 лет гражданской войне.

Итоги раунда в среду, 27 апреля, должен подвести де Мистура. Однако до этого он отчитается о них по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.