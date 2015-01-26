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    Сыновья Хосни Мубарака освобождены из тюрьмы

    Джамаль и Алаа содержались в тюрьме около четырех лет

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Двое сыновей бывшего президента Египта Хосни Мубарака - Джамаль и Алаа - освобождены из тюрьмы.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, они были арестованы в 2011 году по подозрению в коррупции и заключены под стражу. Адвокат просил их освобождения из зала суда в связи с тем, что истек срок их заключения.

    На прошлой неделе Каирский суд принял решение об освобождении братьев из тюрьмы.

    Напомним, что 13 января дело братьев было направлено в кассационный суд. Согласно решению суда, до пересмотра дела Джамаль и Алаа будут находиться под домашним арестом.

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