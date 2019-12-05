Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли - ОБНОВЛЕНО

Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.

Третий пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось, что ранения получили трое гражданских, которые выполняли работу для Министерства обороны США.





07:08***

На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении телеканала Hawaii News Now.

Отмечается, что среди пострадавших есть гражданские. Один из очевидцев сообщил, что стрелявший покончил жизнь самоубийством.

Также уточняется, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Согласно сообщению, на данный момент ситуация находится под контролем.

1 декабря в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана пострадали 11 человек.