В России двое погибли при крушении маломерного судна

Количество погибших при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море увеличилось до двух человек

Количество погибших при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море увеличилось до двух человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду в экстренных службах.

"На берегу обнаружено тело мужчины с судна "Фаворит". Его волной прибило к берегу. Общее число погибших составляет два человека, судьба двоих пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили ТАСС гибель второго человека. "По состоянию на 09:00 мск обнаружено тело, предположительно, третьего члена экипажа. Был найден живым один человек", - сказали в ведомстве.