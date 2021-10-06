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В России двое погибли при крушении маломерного судна

В России двое погибли при крушении маломерного судна Количество погибших при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море увеличилось до двух человек
Другие страны
6 октября 2021 г. 11:05
В России двое погибли при крушении маломерного судна

Количество погибших при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море увеличилось до двух человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду в экстренных службах.

"На берегу обнаружено тело мужчины с судна "Фаворит". Его волной прибило к берегу. Общее число погибших составляет два человека, судьба двоих пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили ТАСС гибель второго человека. "По состоянию на 09:00 мск обнаружено тело, предположительно, третьего члена экипажа. Был найден живым один человек", - сказали в ведомстве.

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