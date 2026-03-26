Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Двое израильских солдат погибли в ходе боевых действий в Ливане

    Другие страны
    • 26 марта, 2026
    • 23:40
    Двое израильских солдат погибли в ходе боевых действий в Ливане

    В ходе боевых действий на юге Ливана погибли двое израильских солдат.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "Двое солдат погибли в ходе боевых действий на юге Ливана на фоне продолжающихся столкновений с "Хезболлах" на границе", - говорится в заявлении.

    Таким образом, с начала повторной эскалации между Израилем и Ливаном число погибших израильских солдат достигло четырех. Двое погибли 8 марта.

    Агентство отмечает, что конфликт между "Хезболлах" и Израилем стал самым кровопролитным побочным эффектом американо-израильской войны против Ирана.

    В результате наступления Армии Израиля в Ливане погибло более 1000 человек, а более 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Удары по Ливану Радикальная группировка Хезболлах
    Livanda iki İsrail əsgəri həlak olub
    Ты - Король

    Последние новости

    00:00
    Фото

    Инфраструктура
    23:51

    В регионе
    23:47

    Другие страны
    23:40

    Двое израильских солдат погибли в ходе боевых действий в Ливане

    Другие страны
    23:21

    Другие страны
    23:08

    Футбол
    23:04

    Другие страны
    22:45

    В регионе
    22:24

    Другие страны
    Лента новостей