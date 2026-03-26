Двое израильских солдат погибли в ходе боевых действий в Ливане
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 23:40
В ходе боевых действий на юге Ливана погибли двое израильских солдат.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Двое солдат погибли в ходе боевых действий на юге Ливана на фоне продолжающихся столкновений с "Хезболлах" на границе", - говорится в заявлении.
Таким образом, с начала повторной эскалации между Израилем и Ливаном число погибших израильских солдат достигло четырех. Двое погибли 8 марта.
Агентство отмечает, что конфликт между "Хезболлах" и Израилем стал самым кровопролитным побочным эффектом американо-израильской войны против Ирана.
В результате наступления Армии Израиля в Ливане погибло более 1000 человек, а более 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.
