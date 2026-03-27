Livanda iki İsrail əsgəri həlak olub
Livanın cənubunda döyüş əməliyyatları zamanı iki İsrail əsgəri həlak olub.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Sərhəddə "Hizbullah"la davam edən toqquşmalar fonunda Livanın cənubunda döyüşlər zamanı iki əsgər həlak olub", - bəyanatda deyilir.
Beləliklə, İsrail və Livan arasında təkrar eskalasiyanın başlanmasından bəri həlak olan İsrail əsgərlərinin sayı dördə çatıb. Onlardan ikisi martın 8-də həlak olub.
Agentlik qeyd edib ki, "Hizbullah" və İsrail arasındakı münaqişə ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsinin ən qanlı yan təsirinə çevrilib.
İsrail ordusunun Livandakı hücumu nəticəsində 1000-dən çox insan həlak olub, 1 milyondan çox insan isə evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.
Son xəbərlər
00:35
Tramp ABŞ-nin İranın enerji obyektlərinə 10 gün zərbə endirməyəcəyini bəyan edibDigər ölkələr
00:23
Ermənistanla Fransa arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilibRegion
00:08
Rubio İranla danışıqlarda irəliləyiş olduğunu bildiribDigər ölkələr
00:01
Livanda iki İsrail əsgəri həlak olubDigər ölkələr
23:48
Foto
Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardım "Astara" stansiyasına çatıbİnfrastruktur
23:37
Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən Meksikada yanacaq qiymətləri artıbDigər ölkələr
23:23
Qrossi Buşehr AES-yə endirilən zərbələrlə bağlı narahatlığını ifadə edibDigər ölkələr
23:03
DÇ-2026: Rumıniyanı məğlub edən Türkiyə millisi pley-off finalına vəsiqə qazanıbFutbol
22:55