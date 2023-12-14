Японские министры подали в отставку из-за финансового скандала

Главы двух японских министерств вынуждены были подать в отставку из-за разразившегося в правящей Либерально-демократической партии скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, а также министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки подали заявления об отставке из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Kyodo.

Кроме того, в отставку подал генсек кабмина и "второй человек" в японском правительстве Хирокадзу Мацуно.

"Я сообщил премьер-министру Фумио Кисиде, что хочу уйти с поста генерального секретаря кабинета министров, чтобы не создавать задержек в реализации политики, и подал в отставку", - сказал он.

Скандал затрагивает несколько фракций ЛДП, в основном крупнейшую внутрипартийную группу покойного экс-премьера Синдзо Абэ, и уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%, что считается "опасной чертой".