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Японские министры подали в отставку из-за финансового скандала

Японские министры подали в отставку из-за финансового скандала Главы двух японских министерств вынуждены были подать в отставку из-за разразившегося в правящей Либерально-демократической партии скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 07:34
Японские министры подали в отставку из-за финансового скандала

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, а также министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки подали заявления об отставке из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Кроме того, в отставку подал генсек кабмина и "второй человек" в японском правительстве Хирокадзу Мацуно.

"Я сообщил премьер-министру Фумио Кисиде, что хочу уйти с поста генерального секретаря кабинета министров, чтобы не создавать задержек в реализации политики, и подал в отставку", - сказал он.

Скандал затрагивает несколько фракций ЛДП, в основном крупнейшую внутрипартийную группу покойного экс-премьера Синдзо Абэ, и уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%, что считается "опасной чертой".

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