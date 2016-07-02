​Два военных лидера террористической группировки ИГ убиты в результате авиаудара коалиционных сил по Мосулу

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Два военных лидера террористической группировки "Исламское государство" убиты в результате авиаудара коалиционных сил по Мосулу. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Пентагон в пятницу.

"Силы коалиции 25 июня осуществили авиаудар против двух высокопоставленных военных командиров ИГ близ Мосула в Ираке, в результате они погибли", — говорится в заявлении представителя ведомства.

По информации Пентагона, убиты Басим Мухаммед Ахмад Султан аль-Бахари (Basim Muhammad Ahmad Sultan al-Bajari), который являлся заместителем военного министра ИГ, и Хатим Талиб аль-Хамдуни (Hatim Talib al-Hamduni) военный командир ИГ в Мосуле.

Сообщается, что аль-Бахари был опытным террористом, бывшим членом "Аль-Каиды" и одним из предводителей сил ИГ во время наступления на Мосул в 2014 году.