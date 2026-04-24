Два погранпоста Кувейта атакованы с помощью БПЛА, летевших из Ирака
Другие страны
- 24 апреля, 2026
- 14:58
Беспилотник атаковал два пограничных пункта пропуска на территории Кувейта, у границы с Ираком.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные медиа со ссылкой на заявление кувейтских военных.
Согласно информации, атака произошла сегодня утром, пострадавших нет. Также отмечается, что запуск БПЛА совершен с территории Ирака, однако какой стране принадлежат беспилотники – не уточняется.
"Сегодня утром два северных сухопутных пограничных поста Кувейта подверглись преступному нападению с применением двух начиненных взрывчаткой беспилотников, управляемых с помощью оптоволоконных кабелей и запущенных из Ирака. В результате был нанесен материальный ущерб, но обошлось без человеческих жертв", - говорится в сообщении.
