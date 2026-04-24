Küveytin İraqla sərhəddəki buraxılış məntəqələrinə PUA ilə hücum edilib
Digər ölkələr
- 24 aprel, 2026
- 15:07
Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Küveyt ərazisində, İraqla sərhəddə yerləşən iki sərhəd buraxılış məntəqəsinə hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq mediası Küveyt hərbçilərinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, hücum bu gün səhər saatlarında baş verib, yaralanan yoxdur. Həmçinin qeyd olunub ki, PUA-lar İraq ərazisindən buraxılıb, lakin PUA-ların hansı ölkəyə məxsus olduğu dəqiqləşdirilmir.
"Bu gün səhər saatlarında Küveytin iki şimal quru sərhəd postu İraqdan buraxılan və optik-lifli kabellərlə idarə olunan, partlayıcı ilə doldurulmuş iki PUA-nın tətbiqi ilə cinayətkar hücuma məruz qalıb. Nəticədə maddi ziyan dəyib, lakin insan tələfatı olmayıb", - məlumatda bildirilib.
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36
Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmürDigər ölkələr
20:34
Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
20:26
"Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıbFutbol
20:25
CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərirDigər ölkələr
20:20
Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olubXarici siyasət
20:20
Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyibDigər ölkələr
20:12