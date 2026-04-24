    Küveytin İraqla sərhəddəki buraxılış məntəqələrinə PUA ilə hücum edilib

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Küveyt ərazisində, İraqla sərhəddə yerləşən iki sərhəd buraxılış məntəqəsinə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq mediası Küveyt hərbçilərinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hücum bu gün səhər saatlarında baş verib, yaralanan yoxdur. Həmçinin qeyd olunub ki, PUA-lar İraq ərazisindən buraxılıb, lakin PUA-ların hansı ölkəyə məxsus olduğu dəqiqləşdirilmir.

    "Bu gün səhər saatlarında Küveytin iki şimal quru sərhəd postu İraqdan buraxılan və optik-lifli kabellərlə idarə olunan, partlayıcı ilə doldurulmuş iki PUA-nın tətbiqi ilə cinayətkar hücuma məruz qalıb. Nəticədə maddi ziyan dəyib, lakin insan tələfatı olmayıb", - məlumatda bildirilib.

    Два погранпоста Кувейта атакованы с помощью БПЛА, летевших из Ирака
    Drone attack targets Kuwait's border checkpoints with Iraq

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti