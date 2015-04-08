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    Два иранских военных корабля направлены в Аденский залив

    Они будут выполнять задачу по обеспечению безопасности мореходства и защите интересов Ирана

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Два иранских военных корабля - фрегат "Бушехр" и эсминец "Барз" направились  в Аденский залив и район Баб-эль-Мандебского пролива. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, они передислоцированы туда из зоны Персидского залива.

    В распространенном военным ведомством в Тегеране заявлении говорится, что оба корабля будут выполнять задачу "по обеспечению безопасности мореходства и защите интересов Исламской Республики в международных водах".

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