Два человека стали жертвами урагана в Чехии

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Ураган в западной части Чехии в воскресенье привел к гибели двух человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель национальной службы спасения Иво Новак.

"Экстремально сильный ветер стал причиной гибели двух граждан, - отметил он. - В городе Йичин в Восточной Чехии погиб пожилой мужчина, на которого упало дерево. Жительница села Старжеч (юго-запад Моравии) пренебрегла рекомендациями метеорологов и в бурю направилась в лес, где ее раздавило поваленное шквальным ветром дерево".

Наиболее сильные порывы ветра зафиксированы на севере Чехии. В горных районах этого региона они достигали скорости 50 м/с. Из-за завалов на железной дороге прервано сообщение между находящимся там городом Дечин и городами Германии, в частности не ходят поезда между Прагой и Гамбургом.

В семи из 14 регионов Чехии в воскресенье объявлена чрезвычайная ситуация из-за аварий на линиях электропередачи. Без света остались сотни тысяч семей.

Между тем метеорологи информируют о резком усилении ветра на востоке республики, в Моравии.