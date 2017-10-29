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    Два человека стали жертвами урагана в Чехии

    Из-за непогоды не ходят поезда между Прагой и Гамбургом

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Ураган в западной части Чехии в воскресенье привел к гибели двух человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель национальной службы спасения Иво Новак.

    "Экстремально сильный ветер стал причиной гибели двух граждан, - отметил он. - В городе Йичин в Восточной Чехии погиб пожилой мужчина, на которого упало дерево. Жительница села Старжеч (юго-запад Моравии) пренебрегла рекомендациями метеорологов и в бурю направилась в лес, где ее раздавило поваленное шквальным ветром дерево".

    Наиболее сильные порывы ветра зафиксированы на севере Чехии. В горных районах этого региона они достигали скорости 50 м/с. Из-за завалов на железной дороге прервано сообщение между находящимся там городом Дечин и городами Германии, в частности не ходят поезда между Прагой и Гамбургом.

    В семи из 14 регионов Чехии в воскресенье объявлена чрезвычайная ситуация из-за аварий на линиях электропередачи. Без света остались сотни тысяч семей.

    Между тем метеорологи информируют о резком усилении ветра на востоке республики, в Моравии.

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