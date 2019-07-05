Два человека погибли в результате ЧП на катере в Чёрном море , сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Директор пляжа “Джубга” Андрей Андреев заявил, чтокорабль “Атолл” В районе Голубой бухты он перевернулся. Он указал, что на борту было 30 человек, в то время как, по его словам,на любой технике нельзя возить больше 12 человек.

“Посадили на борт 25 человек как минимум. Возможно, больше. С ними привезли ещё двоих (погибших). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных - не более 12” - добавил он.

"Предположительно, на борту катера находились 43 человека. На берег доставлены 37 человек", - сообщили в пресс-службе МЧС России.