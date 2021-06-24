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Дутерте объявил 10-дневный траур в связи со смертью экс-президента Филиппин

Дутерте объявил 10-дневный траур в связи со смертью экс-президента Филиппин Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил с 24 июня по 3 июля национальный траур в связи со смертью бывшего филиппинского лидера Бенигно Акино, который умер в четверг в возрасте 61 года.
Другие страны
24 июня 2021 г. 21:57
Дутерте объявил 10-дневный траур в связи со смертью экс-президента Филиппин
Бенигно Акино

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил с 24 июня по 3 июля национальный траур в связи со смертью бывшего филиппинского лидера Бенигно Акино, который умер в четверг в возрасте 61 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента Гарри Роке.

"Президент Родриго Дутерте подписал декларацию, в которой период с 24 июня 2021 года по 3 июля 2021 года объявляется национальным трауром в связи со смертью бывшего президента Бенигно Акино, - отмечается в распространенном заявлении Роке. - В связи с этим национальный флаг должен быть приспущен от восхода до заката на всех правительственных зданиях и сооружениях на всей территории Филиппин... в течение 10 дней". "Давайте продолжать молиться и отдавать дань уважения бывшему президенту, который приложил все усилия, чтобы служить нашему народу", - подытожил Роке.

"Я приношу свои искренние соболезнования семье Акино, - сказал Дутерте после церемонии подписания нескольких законов, его выступление транслировал правительственный телеканал RTVM. - Будьте уверены в помощи правительства в этот траурный период". Между тем в четверг днем останки бывшего президента были кремированы. По словам представителей семьи Акино, в пятницу в Университете Атенео-де-Манила состоится месса, а в субботу в Мемориальном парке Манилы пройдут похороны.

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