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Дочерняя компания Google может начать производство БПЛА на юге Индии

Дочерняя компания Google может начать производство БПЛА на юге Индии Дочерняя компания технологической корпорации Google - Wing LLC - рассматривает возможность создания производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в штате Тамилнад в рамках своих планов по экспансии на рынок Индии.
Другие страны
27 мая 2024 г. 15:48
Дочерняя компания Google может начать производство БПЛА на юге Индии

Дочерняя компания технологической корпорации Google - Wing LLC - рассматривает возможность создания производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в штате Тамилнад в рамках своих планов по экспансии на рынок Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Indian defense news.

Компания уже ведет переговоры о запуске завода по производству дронов с властями штата. Если они завершатся успехом, то производимые в южноазиатской республике БПЛА будут направляться на экспорт в США и Австралию.

По данным портала, индийский рынок беспилотных летательных аппаратов будет демонстрировать экспоненциальный рост. Согласно прогнозам, к 2030 году объем рынка Индии достигнет 13 млрд долларов.

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