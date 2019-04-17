Десятки заключённых сбежали из венесуэльской тюрьмы

Из венесуэльской тюрьмы в штате Нуэва-Эспарта сбежали около 60 заключенных.
Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили местные СМИ.
Заключённые напали на двух охранников, покалечили их и забрали оружие. В конечном счёте осуждённым удалось выбраться на свободу.
Отмечается, что в результате массового побега погиб один человек и два пострадали. Уточняется, что охранники получили ранения и их срочно госпитализировали.
В настоящее время идут поиски сбежавших заключенных.
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