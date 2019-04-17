Десятки заключённых сбежали из венесуэльской тюрьмы

Из венесуэльской тюрьмы в штате Нуэва-Эспарта сбежали около 60 заключенных.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили местные СМИ.

Заключённые напали на двух охранников, покалечили их и забрали оружие. В конечном счёте осуждённым удалось выбраться на свободу.

Отмечается, что в результате массового побега погиб один человек и два пострадали. Уточняется, что охранники получили ранения и их срочно госпитализировали.

В настоящее время идут поиски сбежавших заключенных.