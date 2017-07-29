Десять мирных жителей погибли при авиаударе сил коалиции в Сирии

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор погибли 10 мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что среди погибших пятеро детей.

Кроме того, западная коалиция нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам Дибан и Аль-Тайяни, которые расположены в южной части провинции Дейр-эз-Зор.