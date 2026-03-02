Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Дэн Кейн: CENTCOM ожидает новые потери среди американских военных в войне с Ираном

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 17:37
    Дэн Кейн: CENTCOM ожидает новые потери среди американских военных в войне с Ираном

    Реализация задач, поставленных перед Центральным командованием США (CENTCOM), займет определенное время.

    Как передает Report, об этом на совместной пресс-конференции с министром войны США Питом Хегсетом, посвященной военной операции в Иране, заявил председатель CENTCOM Дэн Кейн.

    "Прежде всего, это не разовая ночная операция. Военные задачи, поставленные перед CENTCOM и объединенными силами, потребуют времени, а в некоторых случаях - тяжелой и изнурительной работы", - сказал он.

    Кейн отметил, что США ожидают новых потерь среди американских военных (на сегодня подтверждена гибель 4 американских военных - ред.), но Вашингтон приложит все усилия для их минимизации.

    "Мы ожидаем дополнительных потерь. И, как всегда, будем стремиться минимизировать их. Но речь идет о крупномасштабных боевых действиях", - сказал он.

    Кейн также отметил, что работа, проведенная США при подготовке к совместной с Израилем операции против Ирана, стала исторической по масштабу и уровню межведомственной коммуникации.

    "Как я уже говорил, эта работа только начинается и будет продолжена", - заключил он.

    По его словам, операция будет продолжаться по всему театру военных действий. "Силы США развёрнуты таким образом, чтобы не только поддерживать давление, но и при необходимости оперативно реагировать. (…) То, что было продемонстрировано за последние дни, является результатом многолетних инвестиций в боеготовность и профессионализм объединённых сил. Пока крупномасштабные боевые действия продолжаются в зоне ответственности CENTCOM, мы сохраняем глобальное присутствие. Объединённые силы США обладают потенциалом и гибкостью для реагирования на любые кризисы в любой точке мира и в любое время", - добавил Кейн.

    США Удары по Ирану Центральное командование США CENTCOM Дэн Кейн Израиль эскалация на Ближнем Востоке Совместная операция Израиля и США
    ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyir
    CENTCOM chief says military tasks will take time

    Последние новости

    18:03

    S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в Азербайджане

    Финансы
    18:01
    Фото

    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    17:57
    Мнение

    Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

    Внешняя политика
    17:57

    Испания не разрешила США использовать свои военные базы против Ирана

    Другие страны
    17:56

    Пять человек погибли в результате удара Израиля по Серабле

    В регионе
    17:50

    ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" по всей территории Ливана

    Другие
    17:49

    Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в Кувейте

    Другие страны
    17:44
    Фото

    Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергии

    Энергетика
    17:44

    Азербайджан и Россия обсудили увеличение пропускной способности МТК "Север-Юг"

    Инфраструктура
    Лента новостей