Дэн Кейн: CENTCOM ожидает новые потери среди американских военных в войне с Ираном

Реализация задач, поставленных перед Центральным командованием США (CENTCOM), займет определенное время.

Как передает Report, об этом на совместной пресс-конференции с министром войны США Питом Хегсетом, посвященной военной операции в Иране, заявил председатель CENTCOM Дэн Кейн.

"Прежде всего, это не разовая ночная операция. Военные задачи, поставленные перед CENTCOM и объединенными силами, потребуют времени, а в некоторых случаях - тяжелой и изнурительной работы", - сказал он.

Кейн отметил, что США ожидают новых потерь среди американских военных (на сегодня подтверждена гибель 4 американских военных - ред.), но Вашингтон приложит все усилия для их минимизации.

"Мы ожидаем дополнительных потерь. И, как всегда, будем стремиться минимизировать их. Но речь идет о крупномасштабных боевых действиях", - сказал он.

Кейн также отметил, что работа, проведенная США при подготовке к совместной с Израилем операции против Ирана, стала исторической по масштабу и уровню межведомственной коммуникации.

"Как я уже говорил, эта работа только начинается и будет продолжена", - заключил он.

По его словам, операция будет продолжаться по всему театру военных действий. "Силы США развёрнуты таким образом, чтобы не только поддерживать давление, но и при необходимости оперативно реагировать. (…) То, что было продемонстрировано за последние дни, является результатом многолетних инвестиций в боеготовность и профессионализм объединённых сил. Пока крупномасштабные боевые действия продолжаются в зоне ответственности CENTCOM, мы сохраняем глобальное присутствие. Объединённые силы США обладают потенциалом и гибкостью для реагирования на любые кризисы в любой точке мира и в любое время", - добавил Кейн.