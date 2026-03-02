ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyir
- 02 mart, 2026
- 17:58
ABŞ Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) qarşısına qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi müəyyən vaxt tələb edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-ın müharibə naziri Pit Heqsetlə İrandakı hərbi əməliyyata həsr olunmuş birgə mətbuat konfransında CENTCOM-un sədri Den Keyn bildirib.
"İlk növbədə, bu birdəfəlik gecə əməliyyatı deyil. CENTCOM və birləşmiş qüvvələrin qarşısına qoyulmuş hərbi vəzifələr vaxt, bəzi hallarda isə ağır və yorucu iş tələb edəcək", - o deyib.
Keyn qeyd edib ki, ABŞ hərbçiləri arasında yeni itkilər gözləyir, lakin Vaşinqton onların minimuma endirilməsi üçün bütün səyləri göstərəcək.
"Biz əlavə itkilər gözləyirik. Və həmişə olduğu kimi, onları minimuma endirməyə çalışacağıq. Lakin söhbət genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarından gedir", - o deyib.
Keyn həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-ın İsraillə birgə İrana qarşı əməliyyata hazırlıq zamanı gördüyü iş miqyasına və idarələrarası kommunikasiya səviyyəsinə görə tarixi əhəmiyyət daşıyır.
"Artıq dediyim kimi, bu iş yalnız başlayır və davam etdiriləcək", - o sözlərini yekunlaşdırıb.
Onun sözlərinə görə, əməliyyat bütün hərbi əməliyyatlar teatrı boyunca davam edəcək.