Делегация правительства Афганистана попросила временного убежища в Катаре

Члены делегации правительства Афганистана, участвующие в переговорах с захватившими власть в стране представителями радикального движения "Талибан" в Дохе, попросили временного убежища в Катаре

Члены делегации правительства Афганистана, участвующие в переговорах с захватившими власть в стране представителями радикального движения "Талибан" в Дохе, попросили временного убежища в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cегодня сообщило афганское агентство Pajhwok.

По его информации, "бывшая правительственная делегация попросила временного убежища в Катаре до создания инклюзивного правительства в Афганистане".

Консультации в Дохе между делегацией прежнего правительства и представителями "Талибана" велись с сентября 2020 года, они неоднократно прерывались и недавно возобновились. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки мирных переговоров по существу.