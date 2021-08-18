О нас
Report Georgia
Аудио новости

Делегация правительства Афганистана попросила временного убежища в Катаре

Делегация правительства Афганистана попросила временного убежища в Катаре Члены делегации правительства Афганистана, участвующие в переговорах с захватившими власть в стране представителями радикального движения "Талибан" в Дохе, попросили временного убежища в Катаре
Другие страны
18 августа 2021 г. 17:05
Делегация правительства Афганистана попросила временного убежища в Катаре

Члены делегации правительства Афганистана, участвующие в переговорах с захватившими власть в стране представителями радикального движения "Талибан" в Дохе, попросили временного убежища в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cегодня сообщило афганское агентство Pajhwok.

По его информации, "бывшая правительственная делегация попросила временного убежища в Катаре до создания инклюзивного правительства в Афганистане".

Консультации в Дохе между делегацией прежнего правительства и представителями "Талибана" велись с сентября 2020 года, они неоднократно прерывались и недавно возобновились. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки мирных переговоров по существу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Европарламент проведет экстренное заседание по Афганистану
Европарламент проведет экстренное заседание по Афганистану
18 августа 2021 г. 16:46
Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана, трое погибли
Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана, трое погибли
18 августа 2021 г. 16:00
В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс на формирование правительства
В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс на формирование правительства
18 августа 2021 г. 15:06
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь по отдыхающим, есть раненые
18 августа 2021 г. 14:36
Посол Пакистана в Афганистане вернулся в Кабул
Посол Пакистана в Афганистане вернулся в Кабул
18 августа 2021 г. 14:20
Политолог: Талибану важно международное признание
Политолог: "Талибану" важно международное признание
18 августа 2021 г. 14:15
СМИ: Президент Афганистана находится в Абу-Даби
СМИ: Президент Афганистана находится в Абу-Даби
18 августа 2021 г. 13:12
Китай восстановит дипотношения с Афганистаном после стабилизации ситуации в стране
Китай восстановит дипотношения с Афганистаном после стабилизации ситуации в стране
18 августа 2021 г. 12:23
ВОЗ: Опасные штаммы COVID-19 расширили свою географию за неделю
ВОЗ: Опасные штаммы COVID-19 расширили свою географию за неделю
18 августа 2021 г. 11:14
Более 4,4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю
Более 4,4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю
18 августа 2021 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi