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    Делегация правительства Йемена покинула мирные переговоры в Кувейте

    Начавшиеся 21 апреля переговоры не принесли результатов

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Делегация йеменского правительства, участвующая в переговорах по урегулированию кризиса в Йемене, покинула Кувейт и направилась в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

    "Делегация йеменского правительства, принимающая участие в переговорах, неожиданно покинула Эль-Кувейт и направилась в Эр-Рияд, за семь дней до завершения отведенного для переговоров срока", - заявил источник в аэропорту Эль-Кувейта.

    Как заявил агентству AFP представитель правительственной делегации Мухаммад аль-Амрани, причиной такого решения стало то, что начавшиеся 21 апреля переговоры не принесли результатов.

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