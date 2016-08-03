Делегация правительства Йемена покинула мирные переговоры в Кувейте

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Делегация йеменского правительства, участвующая в переговорах по урегулированию кризиса в Йемене, покинула Кувейт и направилась в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

"Делегация йеменского правительства, принимающая участие в переговорах, неожиданно покинула Эль-Кувейт и направилась в Эр-Рияд, за семь дней до завершения отведенного для переговоров срока", - заявил источник в аэропорту Эль-Кувейта.

Как заявил агентству AFP представитель правительственной делегации Мухаммад аль-Амрани, причиной такого решения стало то, что начавшиеся 21 апреля переговоры не принесли результатов.