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Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19

Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19 Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения 14 января прибудет в Китай для проведения расследования причин возникновения коронавируса нового типа
Другие страны
11 января 2021 г. 09:28
Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для проведения расследования причин возникновения коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как отмечается в распространенном заявлении, в ходе визита зарубежные специалисты "проведут расследование совместно с китайскими учеными".

Ранее 5 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как объяснила затем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объясняется "спецификой официальных процедур в условиях пандемии".

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Версия на английском языке WHO experts to arrive in China to study origin of COVID-19

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