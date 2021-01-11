Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения 14 января прибудет в Китай для проведения расследования причин возникновения коронавируса нового типа

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для проведения расследования причин возникновения коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как отмечается в распространенном заявлении, в ходе визита зарубежные специалисты "проведут расследование совместно с китайскими учеными".

Ранее 5 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как объяснила затем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объясняется "спецификой официальных процедур в условиях пандемии".