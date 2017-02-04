Действующий председатель ОБСЕ пообещал помочь урегулировать неразрешенные конфликты

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Мы будем стараться помочь урегулировать неразрешенные конфликты.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на брифинге в Кишиневе сказал глава МИД Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц, комментируя вопрос урегулирования приднестровского конфликта.

Говоря о вопросе федерализации, С.Курц отметил, что готов выслушать все предложения, которые могут привести к разрешению конфликта. Однако, по его мнению, правильный путь – предоставить особый статус Приднестровью, учитывая территориальную целостность Молдовы.

"Конфликт и приднестровский вопрос существуют долгое время, и думаю, что важно определить основные цели и понять, что быстрое решение невозможно", - добавил он.