​Де Мистура: Единственный "план Б" по Сирии — возвращение к войне

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Межсирийские переговоры достигли "момента истины". Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Он подчеркнул, что в настоящее время "единственный возможный план "Б" — это возвращение к войне".

По словам де Мистуры, если на переговорах не будет достигнуто прогресса, все сложности и вопросы будут вынесены на рассмотрение Совета безопасности ООН и Международной группы поддержки Сирии.

Непрямые переговоры между властями Сирии и представителями оппозиции возобновятся сегодня в Женеве.