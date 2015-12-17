Дания подумает о конфискации ценностей у беженцев

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Датские парламентарии рассмотрят закон, который разрешит властям конфисковать драгоценности у прибывающих в страну мигрантов, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что законопроект, скорее всего, будет принят

Как поясняет эксперт из университета Копенгагена, занимающийся вопросом мигрантов, предложенный закон разрешит датским властям обыскивать приезжих, которые хотят получить в стране статус беженца, на предмет наличия средства и ценностей, которые могли бы покрыть расходы на их содержание.

Кроме того, закон затронет и мигрантов, которые уже находятся в Дании.

Полиция сможет конфисковать ценности и крупные суммы денег, но приезжим оставят предметы, "необходимые для поддержания достойного уровня жизни, например, часы или сотовые телефоны". Также мигрантам оставят личные вещи, которые имеют для них сентиментальное значение. Но только если власти не сочтут их слишком дорогими.

Эксперт отмечает, что даже датские чиновники по-разному понимают суть законопроекта. Так министр юстиции объяснял, что закон коснется мигрантов, которые, к примеру, приедут в страну с чемоданом бриллиантов и захотят стать беженцами. При этом в выступающей за эти изменения Датской народной партии заявляют, что и предметы куда меньшей стоимости могут быть конфискованы, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.