Дания намерена существенно увеличить срок службы в армии по призыву

Дания планирует с 2025 года выделять 2% ВВП на оборонные цели и существенно увеличить срок службы в армии по призыву.

Дания планирует с 2025 года выделять 2% ВВП на оборонные цели и существенно увеличить срок службы в армии по призыву.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен.

"Мы укрепляем армию, так как это поможет избежать войны", - заявила она на пресс-конференции в среду.

По ее словам, Дания и другие страны европейского континента, состоящие в НАТО уже долгие годы "хромают" в сфере обороны.

"Власти Дании также планируют увеличить срок службы в армии с четырех до 11 месяцев", - сказала она.

Кроме того, премьер подчеркнула, что считает нужным призывать в армию не только мужчин, но и женщин.