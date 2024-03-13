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Дания намерена существенно увеличить срок службы в армии по призыву

Дания намерена существенно увеличить срок службы в армии по призыву Дания планирует с 2025 года выделять 2% ВВП на оборонные цели и существенно увеличить срок службы в армии по призыву.
Другие страны
13 марта 2024 г. 14:57
Дания намерена существенно увеличить срок службы в армии по призыву

Дания планирует с 2025 года выделять 2% ВВП на оборонные цели и существенно увеличить срок службы в армии по призыву.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен.

"Мы укрепляем армию, так как это поможет избежать войны", - заявила она на пресс-конференции в среду.

По ее словам, Дания и другие страны европейского континента, состоящие в НАТО уже долгие годы "хромают" в сфере обороны.

"Власти Дании также планируют увеличить срок службы в армии с четырех до 11 месяцев", - сказала она.

Кроме того, премьер подчеркнула, что считает нужным призывать в армию не только мужчин, но и женщин.

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Версия на английском языке Denmark to add $6B to defense, start drafting women

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