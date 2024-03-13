Дания намерена существенно увеличить срок службы в армии по призыву

Дания планирует с 2025 года выделять 2% ВВП на оборонные цели и существенно увеличить срок службы в армии по призыву.
Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен.
"Мы укрепляем армию, так как это поможет избежать войны", - заявила она на пресс-конференции в среду.
По ее словам, Дания и другие страны европейского континента, состоящие в НАТО уже долгие годы "хромают" в сфере обороны.
"Власти Дании также планируют увеличить срок службы в армии с четырех до 11 месяцев", - сказала она.
Кроме того, премьер подчеркнула, что считает нужным призывать в армию не только мужчин, но и женщин.