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Турция может вывести войска из Сирии в случае полной безопасности границ

Турция может вывести войска из Сирии в случае полной безопасности границ Турция может рассмотреть вариант вывода своих войск из Сирии после того, как безопасность границ будет полностью обеспечена, и при наличии подобной необходимости.
Другие страны
1 июня 2024 г. 18:57
Турция может вывести войска из Сирии в случае полной безопасности границ

Турция может рассмотреть вариант вывода своих войск из Сирии после того, как безопасность границ будет полностью обеспечена, и при наличии подобной необходимости.

Как передает Report, об этом заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.

Он напомнил, что именно Турция "спасла Сирию от боевиков ИГИЛ", и указал, что Анкара готова содействовать Дамаску в укреплении безопасности, подготовке новой конституции, проведении выборов.

Относительно вопроса о вероятной наземной операции ВС Турции в Ираке и Сирии против РКК министр отметил, что особой "подготовки к этому не ведется".

"Наши Вооруженные силы всегда готовы и проводят эти операции, когда нужно. Раньше у нас было три бригады коммандос. Сейчас у нас более 20 таких бригад. Почти все они находятся в зонах боевых действий и остаются там, где территория уже зачищена от террористических элементов", - сказал Яшар Гюлер.

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