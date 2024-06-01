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Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией

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Другие страны
1 июня 2024 г. 18:37
Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией

Правительство Венгрии хочет помешать Европе вступить в войну с Россией и знает, как это сделать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на митинге, который состоялся на острове Маргит на Дунае после "Марша мира" в поддержку политики правительства страны, направленной против эскалации конфликта в Украине.

"Перед нами стоит гигантская задача, которой у нас еще никогда не было. Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели", - сказал Орбан, добавив, что "венгерское правительство знает, как это сделать".

По его словам, необходимо не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО, ведущих к расширению конфликта в Украине, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир, а не за войну.

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