Правительство Венгрии хочет помешать Европе вступить в войну с Россией и знает, как это сделать.
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"Перед нами стоит гигантская задача, которой у нас еще никогда не было. Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели", - сказал Орбан, добавив, что "венгерское правительство знает, как это сделать".
По его словам, необходимо не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО, ведущих к расширению конфликта в Украине, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир, а не за войну.