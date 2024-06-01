КНДР вновь отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором

Северная Корея в субботу вновь отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом.

КНДР в субботу вновь отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея (JCS).

"JCS порекомендовал людям не прикасаться к объектам и сообщить о них близлежащим военным или полицейским властям, а также предупредил о возможном ущербе от воздушных шаров", - отмечает издание.

Ранее на этой неделе (28-29 мая) Северная Корея отправила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и навозом в ответ на отправку Сеулом антипхеньяновских листовок.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик осудил этот шаг, назвав запуск Северной Кореей воздушных шаров с мусором и навозом "позорным" и "низким" поступком.