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В НАТО призвали разрабатывать более дешевое оружие

В НАТО призвали разрабатывать более дешевое оружие Конфликт в Украине показал, что необходимо разрабатывать более дешевое оружие, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Другие страны
1 июня 2024 г. 17:50
В НАТО призвали разрабатывать более дешевое оружие

Конфликт в Украине показал, что необходимо разрабатывать более дешевое оружие.

Как сообщает Report со ссылкой на TACC, об этом заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Он заявил, что считает неправильной ситуацию, когда беспилотник стоимостью 10 тыс. долларов уничтожает танк стоимостью 10 млн долларов или ракету стоимостью 3,5 млн долларов используют для уничтожения такого дрона.

"Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения. Для этого нужны другие решения помимо тех, которые у нас есть. Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей", — сказал Бауэр.

В то же время он подчеркнул, что не следует впадать в крайности: "Если дрон может уничтожить очень дорогие системы вооружения, это не означает, что нам больше не нужны эти системы. Но нам нужно сбалансировать числа".

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