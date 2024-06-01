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В Германии стартовала схема упрощенной миграции для квалифицированных кадров не из ЕС

В Германии стартовала схема упрощенной миграции для квалифицированных кадров не из ЕС В Германии с 1 июня вступила в силу схема Chancenkarte ("Карта возможностей"), которая позволяет квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.
Другие страны
1 июня 2024 г. 16:30
В Германии стартовала схема упрощенной миграции для квалифицированных кадров не из ЕС

В Германии с 1 июня вступила в силу схема Chancenkarte ("Карта возможностей"), которая позволяет квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.

Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.

Для участия в программе Chancenkarte заявители должны иметь не менее двух лет профессиональной подготовки или университетский диплом, который признается в стране, где он был получен. Иностранцы также должны владеть немецким или английским языками.

Оценивать кандидатуры заявителей будут на основе языковых навыков, профессионального опыта, возраста и связей с Германией.

Для получения Chancenkarte необходимо набрать не менее шести баллов. Иностранец с такой картой сможет въехать в Германию для поиска работы на срок до одного года, причем он должен работать до 20 часов в неделю.

Главное отличие схемы заключается в том, что нерезиденты ЕС, желающие работать в Германии, теперь не должны предъявлять контракт с немецкой компанией перед тем, как получить разрешение на въезд.

Кроме того, с 1 июня упрощаются правила для въезда в Германию и для соискателей работы из Западных Балкан. Квота на работников из региона увеличивается с 25 до 50 тысяч, и для доступа к немецкому рынку труда они уже не должны иметь доказательство профессиональной квалификации.

Однако для въезда в Германию выходцам из западнобалканских стран, как и раньше, будет необходим контракт с немецкой компанией.

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