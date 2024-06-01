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Коалиция Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии

Коалиция Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии Национальный демократический альянс во главе с Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") премьер-министра Нарендры Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии.
Другие страны
1 июня 2024 г. 17:32
Коалиция Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии

Национальный демократический альянс во главе с Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") премьер-министра Нарендры Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные экзитполов, обнародованные телеканалом NDTV.

Согласно данным, коалиция Моди получает большинство в нижней палате 543-местного парламента. Партия получит от 359 до 371 места.

Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), включающая 28 партий, получает от 125 до 154 мандатов.

Всеобщие парламентские выборы, продолжавшиеся с 19 апреля, завершились. Выборы в Индии проходили в семь этапов.

Официальные итоги выборов избирком Индии планирует представить 4 июня.

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