Полиция задержала группу из 35 сатанистов на западе Ирана

Сотрудники полиции города Дизфуль западной иранской провинции Хузестан задержали 35 человек, принимавших участие в собрании сатанистов.

Сотрудники полиции города Дизфуль западной иранской провинции Хузестан задержали 35 человек, принимавших участие в собрании сатанистов.

Как передает Report , об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление командующего силами правопорядка города полковника Рухоллы Йари-заде.

"После получения сообщения о проведении собраний сатанинской группы сотрудники полиции, проверив подлинность сообщения смогли установить место собраний и, проведя согласования с судебными органами, задержали присутствовавших - 31 мужчину и 4 женщины", - сказал он.

Агентство уточняет, что на собрании присутствовали люди из разных провинций, на месте были обнаружены сатанинские символы, алкогольные напитки и наркотические средства, которые были переданы в судебные органы.