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Полиция задержала группу из 35 сатанистов на западе Ирана

Полиция задержала группу из 35 сатанистов на западе Ирана Сотрудники полиции города Дизфуль западной иранской провинции Хузестан задержали 35 человек, принимавших участие в собрании сатанистов.
Другие страны
1 июня 2024 г. 19:19
Полиция задержала группу из 35 сатанистов на западе Ирана

Сотрудники полиции города Дизфуль западной иранской провинции Хузестан задержали 35 человек, принимавших участие в собрании сатанистов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление командующего силами правопорядка города полковника Рухоллы Йари-заде.

"После получения сообщения о проведении собраний сатанинской группы сотрудники полиции, проверив подлинность сообщения смогли установить место собраний и, проведя согласования с судебными органами, задержали присутствовавших - 31 мужчину и 4 женщины", - сказал он.

Агентство уточняет, что на собрании присутствовали люди из разных провинций, на месте были обнаружены сатанинские символы, алкогольные напитки и наркотические средства, которые были переданы в судебные органы.

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Версия на азербайджанском языке İran polisi qərb regionların birində satanist qrupun 35 üzvünü saxlayıb

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