Глава МВД Словакии стал возглавил политическую партию

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток возглавил входящую в правительственную коалицию республики партию "Голос - социальная демократия".

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток возглавил входящую в правительственную коалицию республики партию "Голос - социальная демократия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Шутай-Эшток был избран лидером партии на ее съезде, проходящем вскоре после победы на недавних президентских выборах в стране Петера Пеллегрини, возглавлявшего эту политическую силу.

Глава государства, согласно словацкому законодательству, не может состоять в политических организациях. Инаугурация Пеллегрини состоится 15 июня.