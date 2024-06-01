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Глава МВД Словакии стал возглавил политическую партию

Глава МВД Словакии стал возглавил политическую партию Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток возглавил входящую в правительственную коалицию республики партию "Голос - социальная демократия".
Другие страны
1 июня 2024 г. 16:41

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток возглавил входящую в правительственную коалицию республики партию "Голос - социальная демократия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Шутай-Эшток был избран лидером партии на ее съезде, проходящем вскоре после победы на недавних президентских выборах в стране Петера Пеллегрини, возглавлявшего эту политическую силу.

Глава государства, согласно словацкому законодательству, не может состоять в политических организациях. Инаугурация Пеллегрини состоится 15 июня.

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