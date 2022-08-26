Дания и Германия намерены увеличить мощности морской ветроэнергетики

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подписали новый датско-германский план действий. Стороны, в частности, намерены увеличить мощности прибрежной ветроэнергетики в Северном и Балтийском морях для зам

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подписали новый датско-германский план действий. Стороны, в частности, намерены увеличить мощности прибрежной ветроэнергетики в Северном и Балтийском морях для замены ископаемого топлива из России энергией морского ветра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МИД королевства.

"Необходимость настоящего зеленого перехода стала еще сильнее в связи с ситуацией на Украине, - говорится в плане. - Среди многих реализуемых конкретных инициатив соглашение о резком увеличении мощностей прибрежной ветроэнергетики в Северном и Балтийском морях с целью замены датского и немецкого импорта ископаемого топлива из России энергией морского ветра".

План действий предусматривает укрепление сотрудничества в нескольких областях, включая экологический переход, права меньшинств, работу на датско-германской границе, цифровизацию, здравоохранение, продовольствие.

Кроме того, стороны намерены укрепить сотрудничество в сфере общей безопасности, а также в области контроля над вооружениями и разоружения. "В будущем мы хотим встречаться раз в год, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Европе, какие проблемы существуют и как с ними справиться", - поясняется в документе.