Danfoss заявил об уходе с рынка России

Датская компания Danfoss, которая производит тепловую автоматику, холодильную и приводную технику, промышленную автоматику, заявила о намерении продать свой бизнес в России и Белоруссии. Как сообщает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение прес

Датская компания Danfoss, которая производит тепловую автоматику, холодильную и приводную технику, промышленную автоматику, заявила о намерении продать свой бизнес в России и Белоруссии. Как сообщает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Danfoss подписала соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту. После закрытия сделки Danfoss больше не будет работать в России и Беларуси», - отмечено в сообщении.

Завершить сделку про продаже бизнеса планируют в сентябре 2022 года. Такое решение руководство компании приняло, в том числе из-за сбоев в цепочке поставок.