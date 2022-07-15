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Зеленский: Украина делает все для наказания всех виновных в обстреле Винницы и Николаева

Зеленский: Украина делает все для наказания всех виновных в обстреле Винницы и Николаева Украина делает все для наказания всех виновных россиян в обстреле центра Винницы и двух университетов в Николаеве.
Другие страны
15 июля 2022 г. 20:21
Зеленский: Украина делает все для наказания всех виновных в обстреле Винницы и Николаева

Украина делает все для наказания всех виновных россиян в обстреле центра Винницы и двух университетов в Николаеве.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Выясняем детали по каждому ракетному обстрелу территории нашего государства. Террористы понесут полную ответственность за все, что делают", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что в Виннице – 23 погибших, трое из них – дети. Еще 197 пострадавших обратились за помощью, а 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести.

Также в Николаеве было 4 попадания в учебный корпус педагогического университета, ранения получили два человека. Еще 4 попадания - в корпус Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Vinnitsa və Nikolayevin atəşə tutulmasına görə məsuliyyət daşıyanların hamısı cəzalandırılacaq"
Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine doing everything to punish all those responsible for shelling Vinnytsia and Mykolaiv

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