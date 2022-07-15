Зеленский: Украина делает все для наказания всех виновных в обстреле Винницы и Николаева

Украина делает все для наказания всех виновных россиян в обстреле центра Винницы и двух университетов в Николаеве.

Украина делает все для наказания всех виновных россиян в обстреле центра Винницы и двух университетов в Николаеве.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Выясняем детали по каждому ракетному обстрелу территории нашего государства. Террористы понесут полную ответственность за все, что делают", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что в Виннице – 23 погибших, трое из них – дети. Еще 197 пострадавших обратились за помощью, а 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести.

Также в Николаеве было 4 попадания в учебный корпус педагогического университета, ранения получили два человека. Еще 4 попадания - в корпус Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.