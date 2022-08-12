Цукерберг рассказал, кому из работников Facebook нужно уволиться

Глава Meta Марк Цукерберг на мероприятии вопросов и ответов с сотрудниками Facebook высказался о том, что ленивым работникам стоит задуматься об увольнении. Об этом сообщает Business Standard.

Глава Meta Марк Цукерберг на мероприятии вопросов и ответов с сотрудниками Facebook высказался о том, что ленивым работникам стоит задуматься об увольнении.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Business Standard.

По его словам, экономическая рецессия в США является одной из причин, из-за которой у Meta нет возможности не задумываться о сокращениях.

«Скорее всего, в нашей компании есть группа людей, которым не следовало бы здесь работать. Отчасти надеюсь, что цели будут ставиться более амбициозно», — отметил Цукерберг.

Он также добавил, что «некоторые из присутствующих просто могут сказать [сами себе], что это место не для вас». Руководитель Meta констатировал, что компания сократит набор новых кадров, а ряд мест останутся вакантными.

Схожее мнение выразил и глава Alphabet Сундар Пичаи. «Присутствуют реальные опасения, что наша производительность в целом не соответствует числу сотрудников, которые у нас есть», — отмечал руководитель. В результате сокращения запланированы и в Google.