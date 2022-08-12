Чехия и другие страны ЕС в конце августа обсудят запрет на визы для россиян

Чехия, которая председательствует в Совете Евросоюза, инициирует обсуждение с коллегами по объединению запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече в Праге в конце августа.

Чехия, которая председательствует в Совете Евросоюза, инициирует обсуждение с коллегами по объединению запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече в Праге в конце августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France Press (AFP).

"Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России. В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме", - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.