Чехия и другие страны ЕС в конце августа обсудят запрет на визы для россиян

Чехия, которая председательствует в Совете Евросоюза, инициирует обсуждение с коллегами по объединению запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече в Праге в конце августа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France Press (AFP).
"Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России. В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме", - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.