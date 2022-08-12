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Чехия и другие страны ЕС в конце августа обсудят запрет на визы для россиян

Чехия и другие страны ЕС в конце августа обсудят запрет на визы для россиян Чехия, которая председательствует в Совете Евросоюза, инициирует обсуждение с коллегами по объединению запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече в Праге в конце августа.
Другие страны
12 августа 2022 г. 17:03
Чехия и другие страны ЕС в конце августа обсудят запрет на визы для россиян

Чехия, которая председательствует в Совете Евросоюза, инициирует обсуждение с коллегами по объединению запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече в Праге в конце августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France Press (AFP).

"Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России. В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме", - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

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Версия на английском языке Czech Republic, other EU countries to discuss visa ban for Russian citizens

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