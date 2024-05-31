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Трампа признали виновным по всем 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов

Трампа признали виновным по всем 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Другие страны
31 мая 2024 г. 01:33
Трампа признали виновным по всем 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов

Вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу, которого жюри присяжных в четверг признало виновным по 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, назначено на 11 июля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Судья Хуан Мерчан объявил, что заседание запланировано на 10:00 (18:00 по бакинскому времени) 11 июля.

При этом 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин) состоится общенациональный съезд Республиканской партии, на которой Трамп должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.

01:24

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Трамп был признан виновным по 34 из 34 пунктов обвинения. Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления.

01:17

Жюри присяжных в суде в Нью-Йорке согласовало вердикт по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, вердикт будет оглашен в ближайшее время.

"Мы, присяжные заседатели, достигли вердикта. Нам потребуются дополнительные 30 минут, чтобы заполнить бланки", - зачитал судья Хуан Мерчан письмо присяжных. Экс-президент США Дональд Трамп и его адвокаты присутствуют на заседании. Согласно правилам американского судопроизводства, обвиняемый должен находиться в суде, пока заседают присяжные.

Жюри, в состав которого входят семь мужчин и пять женщин, должны были прийти к единогласному решению по каждому из 34 пунктов обвинения. Более месяца они наблюдали за прениями сторон, а 29 мая приступили к обсуждению. В общей сложности их переговоры продлились более 11 часов, отмечает CNN.

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