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CNN: ВСУ начали "формировать" операции для контрнаступления

CNN: ВСУ начали "формировать" операции для контрнаступления Силы обороны Украины начали "формировать" операции в преддверии ожидаемого контрнаступления против российских оккупационных войск.
Другие страны
12 мая 2023 г. 07:52
CNN: ВСУ начали формировать операции для контрнаступления

Силы обороны Украины начали "формировать" операции в преддверии ожидаемого контрнаступления против российских оккупационных войск.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом рассказали высокопоставленные военный представитель США и западный чиновник.

Формирование включает в себя удары по таким целям, как склады БК, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, что осуществляется для подготовки поля боя для наступающих сил. Такую тактику перед крупными совместными операциями называют стандартной.

Также указывается, что когда в прошлом году украинские защитники начали контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях, этому также предшествовали, помимо ударов с применением HIMARS, и воздушные атаки, чтобы сформировать поле боя.

Западные топ-чиновники рассказали журналистам, что подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть любого запланированного наступления ВСУ.

Между тем, операции по формированию также могут быть предназначены для того, чтобы сбить противника с толку, говорится в материале.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ не спешат с наступлением. Глава государства отметил, что военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников.

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