CNN: Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут выступить основными переговорщиками с Ираном в Исламабаде
- 08 апреля, 2026
- 04:57
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять главы Белого дома, предположительно примут участие в переговорах между США и Ираном, которые планируется провести в Исламабаде.
Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщили представители американской администрации.
По информации телеканала, встреча может пройти при посредничестве Пакистана. Ожидается, что в переговорах также будут участвовать представители пакистанской стороны.
Согласно данным источников, в рабочий график Джей Ди Вэнса, который в настоящее время находится с визитом в Венгрии, может быть включена поездка в Исламабад.
Отмечается, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.