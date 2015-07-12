Ципрас: соглашение по Греции должно учитывать события последних 5 лет

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Для достижения соглашения по греческой проблеме необходимо стремление всех сторон, и Греция показывает, что у нее такое желание есть, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телефонном разговоре с министром финансов США Джейкобом Лью, информирует РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей.

Телефонный разговор состоялся в воскресенье.

По словам Ципраса, чтобы соглашение было жизнеспособным, необходимо элементарно уважать греческий народ и все, что он пережил за последние пять лет.

За время действия меморандумов, по которым Греция получила помощь на 240 миллиардов евро в обмен на обязательство согласовывать всю экономическую политику, ВВП страны упал с 240 миллиардов евро до 180, доходы населения снизились на 40%, безработица выросла до 27%. Треть населения Греции находится на грани бедности.