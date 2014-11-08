ЦИК Украины обработала 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, голоса избирателей распределились следующим образом: за "Народный фронт" проголосовали 22,14% избирателей, за партию “Блок Петра Порошенко” - 21,81%, за "Объединение “Самопомич” - 10,97%, за “Оппозиционный блок” - 9,43%, за Радикальную партию - 7,44% и за “Батькивщину” - 5,68%.

ВО "Свобода" не попадает в состав нового парламента, набрав 4,71%.