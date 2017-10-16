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    ЦИК Кыргызстана: Сооронбай Жээнбеков побеждает на президентских выборах

    Экс-премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков побеждает на президентских выборах, набрав более 54%© РИА Новости

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Кандидат от правящей партии, экс-премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, по предварительным данным ЦИК, побеждает на президентских выборах, набрав более 54% голосов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на втором месте - кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов, он набрал более 33% голосов.

    Президентские выборы прошли в Кыргызстане в воскресенье. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов.

    Международные наблюдатели считают прошедшие в Кыргызстане президентские выборы прозрачными и конкурентными, выявленные небольшие нарушения не влияют на их легитимность.

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