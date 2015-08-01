Чуркин: расширение СБ ООН не сделает его более эффективным

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Расширение Совета Безопасности ООН не сделает его более эффективным. Такое мнение высказал в пятницу в эксклюзивном интервью корр.ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Это сейчас самый острый и самый главный вопрос реформы ООН", - отметил дипломат.

Он напомнил, что в последний раз Совет Безопасности расширялся в 1960-х годах. "Первоначально в его составе было 11 стран, включая пять постоянных членов. Потом число постоянных членов осталось, но стран стало 15. И вот теперь говорят о том, чтобы в Совете Безопасности стало больше членов, с тем, чтобы он стал более эффективным и репрезентативным. Но тут я хочу оговориться: конечно, более репрезентативным Совет Безопасности будет, если расширить его членство, но эффективным точно не будет", - подчеркнул собеседник агентства. Ссылаясь на свой опыт работы в СБ ООН, он отметил, что "15 членам трудно договориться иногда, а при 25 или 27 трудно даже дискуссию провести".

Постпред РФ согласился с тем, что вопрос о реформе Совбеза действительно назрел. Он напомнил, что уже на протяжении восьми лет ведутся межправительственные переговоры по этой теме, которым предшествовали 11 лет неформальных консультаций.

"Не могут договориться два основных лагеря, - пояснил российский дипломат. - Есть страны, которые хотят стать постоянными членами Совета Безопасности, в дополнении к пятерке, а есть страны, которые категорически этого не хотят. Некоторые страны, претендующие на постоянное членство, говорят, что им не нужно право вето. Например, Германия говорит, что им не нужно право вето. Африканские страны, которые претендуют на то, чтобы у них было два постоянных члена, хотят, чтобы у них было право вето". Это, по словам российского дипломата, "один из сложных вопросов".

Другие государства, отметил Чуркин, предлагают создать в Совете Безопасности новую категорию "полупостоянных членов", которые будут избираться не на два года, а на восемь лет с возможностью переизбрания. Как сообщил постпред РФ, на сегодняшний день "ни одна из этих моделей не набирает 129 голосов Генеральной Ассамблеи", необходимых для одобрения.

"Казалось бы, вместо всех этих переговоров можно просто подготовить резолюцию Генеральной Ассамблеи и поставить ее на голосование, - добавил он. - Надо сказать, что такие резолюции есть, но официально они не вносились. Они такие резолюции подготовили, но боятся ставить на голосование, потому, что могут не получить 129 голосов и тогда придется на много лет отложить всю эту историю, потому, что ООН работает так, что нельзя каждый год ставить одну и ту же резолюцию на голосование".

"Вот такая сложная и достаточно нервозная идет вокруг этого борьба, - пояснил постпред РФ. - Высказывались мнения, что реформы должны быть обязательно к 70-й годовщине ООН, а мы против этого предостерегали и говорили, что тут не нужно спешить, что вопрос должен созреть". Виталий Чуркин отметил, что ходе общеполитической дискуссии 70-й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре "многие страны наверняка будут затрагивать эту тематику, излагая свою позицию, стараясь подталкивать реформу Совета Безопасности". По его словам, определенные шаги в этом направлении могут быть предприняты и до начала сессии.