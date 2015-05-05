Чижов: "Турецкий поток" может стать в Греции "Греческим потоком"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Газопровод "Турецкий поток", по которому планируется доставлять газ из России через Турцию до границ Евросоюза, на территории Греции может стать "Греческим потоком", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Выступая перед журналистами, Чижов напомнил, что газопровод планируется проложить по дну Черного моря, и две трети его маршрута будут совпадать с маршрутом нереализованного "Южного потока", а затем трубопровод будет направлен западнее в сторону Турции.

"Он выйдет на берег в Турции, на востоке Балканского полуострова, то есть на европейской части Турции, а затем несколько десятков километров протянется до греческой границы. Затем, я не ожидаю, что название будет "Турецкий поток". Это, вероятнее всего, будет "Греческий поток", учитывая непростые отношения между этими двумя странами", - сказал Чижов.

При этом, по его словам, газопровод станет "значительным стимулом для улучшения турецко-греческих отношений".