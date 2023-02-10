Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 3 162

По меньшей мере 3 162 человека погибли, еще свыше 2 200 получили ранения в Сирии после разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше.

По меньшей мере 3 162 человека погибли, еще свыше 2 200 получили ранения в Сирии после разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше.

Как передает Report , об этом сообщили в сирийском Минздраве.

Поисково-спасательные работы продолжаются в районах Идлиба, Алеппо, Хамы, Лазкийе и Тартуса.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.