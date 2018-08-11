Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии, которое произошло на прошлой неделе, увеличилось до 387 человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно заявлению Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии, ожидается, что число жертв может увеличиться — тела погибших могут оставаться под завалами зданий и на месте схода оползней. Ведомство не исключает, что не обо всех случаях гибели еще сообщено местным властям.

Пострадали более 13 тысяч человек, более 387 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома.

Напомним, что на прошлой неделе к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.