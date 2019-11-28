Число жертв землетрясения достигло 39 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения в Албании достигло 39 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама.

Премьер также предостерег СМИ страны от распространения ложных новостей и слухов.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Из-под завалов удалось спасти около 45 человек. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября около 04:00 по местному времени (07:00 по Баку). По информации Геологической службы США, эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шияк, расположенного недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.